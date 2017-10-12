Статья опубликована в № 4427 от 12.10.2017 под заголовком: Гражданское общество: Докажи, что ты не верблюд

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Яркая иллюстрация сегодняшней России: руководство одного из ведущих вузов оправдывается в эфире государственного телеканала перед анонимным студентом, который обвиняет преподавателей в пропаганде оппозиционных идей, «гомосексуализма» и сепаратизма в стенах учебного заведения.

«Мне очень не нравится та позиция, которая внедряется нам в головы, – говорит в эфире канала «Вести» голос анонима, – например, прозападная, антироссийская позиция, позиция поддержки ЛГБТ, различных оппозиционных движений... Они меня раздражали, и я решил обратиться в СМИ». Эти слова с самым серьезным видом выслушивают руководители Балтийского федерального университета (БФУ), и вот уже они оказываются втянуты в дискуссию и уверяют многомиллионную аудиторию, что «все возможные проверки, какие только можно, запущены». Заместитель ректора призывает анонима к личному разговору, гарантируя в эфире его безопасность, тот снисходительно обещает «подумать».