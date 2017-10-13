Власть в поисках модернизатора

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Большинство российских лидеров рано или поздно сталкиваются с внутренним конфликтом: стремление быть Третьим Римом (или столицей мирового социализма, или центром мирового консерватизма) наталкивается на осознание отсталости – экономической и технологической.

Добиваясь того, чтобы Россия на равных участвовала в решении всех глобальных вопросов, нельзя не думать о модернизации вооружений. В итоге модернизация оказывается не институциональной, а выборочной, технической, хотя иногда через развитие образования, нужного для развития технологий, и затрагивает более глубокие уровни государства и общества. До людей плоды обновления доходят обычно в последнюю очередь. Это одна из постоянных величин русской истории, и сегодня она снова на первом плане.