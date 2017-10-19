Почему не нужно воспринимать Ксению Собчак всерьез

Программа Собчак - фейк, написанный на коленке, и не дает повода рассматривать ее всерьез. К примеру, Навальный говорит, что его главная цель – борьба с коррупцией. Так он и боролся с ней до выборов, борется сейчас и, я уверен, будет бороться после выборов. Собчак пишет, что ее главной целью будет защита прав женщин. Когда последний раз она делала что-то в этом направлении или хотя бы выступала с громкими заявлениями? В России права женщин нарушаются регулярно. Например, недавно был кейс, как «Аэрофлот» просто по-свински увольнял стюардесс. Ни в этом, ни в других случаях какого-то участия Собчак замечено не было.

Она говорит, что требует и будет требовать освобождения Навального, а также его регистрации в качестве кандидата, но ни на один из судов она не ходила, с публичными выступлениями поддержки не выступала. Вернее, выступала, но, скорее, противоположными по смыслу. Она говорит о важности прошедших муниципальных выборов, но сама она никак в этом процессе не участвовала, ни как кандидат, ни как активный агитатор, ни как значительный донор.

То есть ее программа - это за все хорошее против всего плохого, только непонятно, при чем тут Ксения Собчак. Ничем подобным из перечисленного в ее программе она никогда не занималась и заниматься не собирается.

Для нее это чисто коммерческий проект. Она всегда следовала за деньгами (или ожиданием денег). Вначале деньги находились около «Дома-2» и всяких олигархов. Потом, в 2011-2012 гг., на горизонте появилась новая перспективная политическая элита. Это сейчас кажется, что они были обречены. А тогда, на волне «арабской весны», очень многим казалось вероятным, что старая власть вот-вот рухнет и придут новые хозяева жизни. Собчак тогда и метнулась в сторону новых политиков, чтобы гарантировать себе место под солнцем в случае победы революции. Когда стало понятно, что новые политики проиграли, она отвернулась от своих новых друзей и вообще ушла из политики. Почти пять лет от нее на политическом фронте не было ни слуху ни духу. Если она опять решила поиграть в политику, значит, ей это стало коммерчески выгодно. Что она из этого получит, мы узнаем, скорее всего, в марте-апреле будущего года.

В какую обертку проект «Ксения Собчак» обернут, не сильно-то и важно. Поэтому и смысла особого анализировать ее экономическую программу нет.