История о потерянном времени

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Одним из проклятий информационной эпохи стало то, что мы слишком много времени проводим, обсуждая то, что заслуживает короткого разговора, или то, что не стоит внимания вообще. А на то, что заслуживает серьезного обсуждения, внимания не хватает.

На прошлой неделе вся страна наблюдала за заседанием президиума ВАК, органа, который призван следить за соблюдением процедур присуждения научных степеней. Президиум ВАК решал, стоит ли оставить докторскую степень по истории министру культуры Владимиру Мединскому. По ходу подготовки вскрылся подлог в документах, пропали оригиналы, которые должны храниться в архивах, стало непонятно – было ли вообще заседание, на котором диссертация якобы обсуждалась, и тем не менее президиум рекомендовал, большинством голосов, сохранить степень. В этом нет ничего интересного: кто бы сомневался, что министр – это важный чиновник, для которого правила не писаны? Мы же не удивляемся, что они ездят на красный свет и по встречке... Но никакое административное решение не может изменить существа дела. Диссертация Мединского ненаучна: это обосновано анализом специалистов, это подтверждено решением экспертного совета ВАК по истории – высшего профессионального органа. Это, собственно, подтверждено всеми историками страны. Ни один профессиональный историк не высказался в защиту научной ценности работы министра.