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Аналитика / Политэкономия
Статья опубликована в № 4436 от 25.10.2017 под заголовком: Политэкономия: Всадник без кочана

Всадник без кочана

Жесткая риторика как актуальная замена диалогу
Андрей Колесников

Что на самом деле хотел спросить у Владимира Путина эстонский профессор права Рейн Мюллерсон в ходе финальной сессии Валдайского клуба, так никто толком и не понял, включая самого президента России (впрочем, большинство иностранных участников форума в основном многословно заверяли главу российского государства в своем совершеннейшем почтении, не более того), зато он дал повод для злой шутки. В интерпретации профессора экс-министр иностранных дел России Андрей Козырев говорил экс-президенту США Ричарду Никсону, что у России нет национальных интересов, а есть только общечеловеческие. На что Никсон, опять-таки в изложении Мюллерсона, лишь покачал головой. Путин отреагировал быстро, заметив, что это говорит о наличии у Никсона головы, а у Козырева – только «черепной коробки».

Надо сказать, что в подзатянувшийся период Уотергейта американский народ в большинстве своем, напротив, считал, что у Никсона есть проблемы. И именно с головой. Была, в частности, такая шутка известного в 1960-е и 1970-е гг. сценариста Джеральда Гарднера: «У Никсона волнистые волосы?» – «Нет, волосы у него прямые. У него голова волнистая».

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