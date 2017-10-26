Слово против дела

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За несколько дней до торжественного открытия в Москве мемориала в день памяти жертв политических репрессий человек, посвятивший жизнь возвращению имен репрессированных, прошел пристегнутый наручниками к конвоиру по пустому коридору суда в Петрозаводске. Обычно этот коридор наполнен людьми, которые желают подсудимому – историку из карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву – скорейшего освобождения, выражают поддержку и признательность за его работу, провожают аплодисментами. Но в этот раз адвокату сообщили, что заседания не будет и никто из тех, кто собирался прийти, не пришел, а те, кто должен был приехать, сдали билеты. Тем не менее Дмитриева все равно привезли в суд – чтобы официально перенести заседание на конец ноября.

Поездки в Карелию правозащитников, журналистов, писателей и просто сочувствующих – сначала на суд к Дмитриеву, обвиняемому в изготовлении детской порнографии (в его компьютере оперативники нашли фото обнаженной приемной дочери, сделанные им для органов опеки с целью контроля за ее здоровьем), затем к местам обнаруженных Дмитриевым массовых захоронений времен Большого террора – стали традицией. Под петицией с требованием прекратить политически мотивированное преследование Дмитриева – 35 000 виртуальных подписей. В группе его поддержки в Facebook – больше 3500 участников.