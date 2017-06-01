Два уровня в политике «примирения»

Кремлевская политика «примирения» отсылает нас к юбилею революций 1917 г., однако все больше похоже, что «помирить» предлагается людей из другого юбилейного года – 1937-го. Принципы этой политики просты: на уровне государственной пропаганды нужно говорить о противоречивости истории и возможности разных взглядов на ее неприглядные страницы; общественные же инициативы, посвященные памяти репрессий, стоит держать в рамках, не допуская громких акций.

Сегодня в городском суде Петрозаводска начинается суд над главой карельского правозащитного общества «Мемориал» Юрием Дмитриевым. Известный историк и поисковик, обнаруживший захоронения тысяч жертв сталинских репрессий, обвиняется в изготовлении порнографических снимков несовершеннолетней приемной дочери, развратных действиях и хранении огнестрельного оружия.

По мнению члена СПЧ и члена правления общества «Мемориал» Сергея Кривенко, дело носит политический характер. Ни единой жалобы за восемь лет с момента усыновления ребенка, контроль органов опеки, анонимный донос, отсутствие факта распространения снимков (сделанных для контроля за состоянием здоровья ребенка и хранившихся только в домашнем компьютере), экспертиза фото как единственная опора обвинения – все это позволяет подозревать, что дело сфабриковано. Причина недовольства Дмитриевым в том, что организованный при его участии мемориал в Сандармохе стал международным.

Формальным предлогом объявления общества «Мемориал» иностранным агентом была политическая деятельность, гражданские инициативы вроде «Последнего адреса» пока не воспринимаются как опасные для государственной позиции.

Но в последнее время различие между гражданской деятельностью и политикой оказывается все более зыбким. Самый известный пример – «переформатирование» независимого музея истории репрессий «Пермь-36». В настоящее время идет суд (уже не первый, на этот раз по обвинению в хранении оружия) над Владимиром Мелиховым, создателем Музея антибольшевистского сопротивления в Подольске и мемориала белоказакам в станице Еланской. Памятник жертвам Антоновского крестьянского восстания в Тамбове впервые был демонтирован в 2001 г., с тех пор дважды демонтировался закладной камень на месте будущего памятника – в последний раз это произошло в феврале по требованию местной КПРФ.

Ну а на «Первом канале» тем временем прошел сериал о телохранителе Сталина, начался документальный сериал «Забытые вожди», первые части которого посвящены Берии и Дзержинскому. Публикаций, теле- и радиосюжетов, оправдывающих Берию, все больше, что в условиях контроля повестки государственных СМИ заставляет говорить о кампании. По данным социологов, четверть россиян сегодня оправдывает сталинские репрессии. Положительное отношение к Сталину достигло максимума в 2017 г. – 46%, по данным «Левада-центра».

В последнее время государство все заметнее сворачивает на путь к диктатуре, когда человеческая жизнь и свободы оказываются подчинены интересам государства, говорит один из основателей Вольного исторического общества – Никита Соколов. Наша страна уже проходила этот путь, и напоминание о сталинских репрессиях как убедительное свидетельство его тупиковости все сильнее конфликтует с «генеральной линией».