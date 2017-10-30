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Максим Буев
Аналитика / Правила игры
Статья опубликована в № 4439 от 30.10.2017 под заголовком: Цифровизация репутации

Цифровая репутация для будущего

Как пиринговая экономика меняет институт репутации
Максим Буев

Возникновение рынков аренды самых разнообразных товаров – это одна из составляющих более общего мирового тренда, развития экономики совместного потребления. К ней же относится и возникновение пиринговых рынков пользования товарами и услугами – каршеринга (Uber), гостевых сетей (Airbnb), коммун обмена домашними питомцами (BorrowMyDoggy) и т. д. Эти рынки, невероятные еще лет 20 назад, появились благодаря возможности визуализации репутационного капитала участников. Ключевой механизм любой такой экономической системы – это выстраивание распределенного доверия, или доверия чужакам. Вы должны быть готовы подвозить незнакомцев, одалживать им свою собаку или даже пускать их на время в свой дом. Развитие технологий способствует созданию коммун с высоким уровнем доверия. Участники рынка легко оценивают поведение друг друга при заключении сделок за счет выставления рейтингов по целому списку критериев. С одной стороны, водитель такси теперь может не брать заказчика с низким рейтингом или назначать ему более высокую цену, чтобы компенсировать возможный риск. С другой стороны, сама компания, построившая рынок, со временем выкидывает из коммуны агентов с чересчур низкими рейтингами. Репутация теперь выражается в числах, которые стороны рынка легко понимают.

Согласно Рейчел Ботсман, популяризатору идеи совместного потребления и автору нашумевшей книги What’s Mine is Yours: How Collaborative Consumption is Changing the Way We Live, мир сейчас находится на пороге кардинальной перестройки социоэкономических систем. В XX в. появилась система банковского кредита, которая преобразовала потребление и за счет кредитных рейтингов определила, кто к чему имеет доступ. В XXI в. наше представление о богатстве, рынках, власти изменит репутационный капитал из пиринговых систем, но не только.

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Комментарии  ()
Ostanton71
04:39 30.10.2017
Заявление. В связи с низкой оценкой, поставленной моей собакой в Гугле, аренда авто семье Буева обойдётся в два раза дороже. Мединский
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