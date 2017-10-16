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Аналитика / Правила игры
Статья опубликована в № 4429 от 16.10.2017 под заголовком: Правила игры: Будущее напрокат

Прокат как основа будущего экономики

Четвертая промышленная революция – это перестройка рынков потребления
Максим Буев

Внедрение цифровой экономики, 3D-печати, блокчейна и другие приметы технологического прорыва – общемировой тренд. Он хорошо описан Клаусом Швабом, основателем Всемирного экономического форума в Давосе, в бестселлере «Четвертая промышленная революция». В России об этом тоже много говорят, однако, на мой взгляд, упускают из внимания один важный аспект – кардинальное изменение культуры потребления. А именно переход от покупки товаров к покупке услуг.

Мы все любим владеть вещами, обладать ими. На этом основана модель линейного производства по типу «создал – использовал – выбросил». Так еще со времен первой промышленной революции работает современная экономика. Однако для того чтобы комфортно жить, иметь определенный социальный статус, владеть вещами не обязательно. Главное – пользоваться их функциями. Вместе с технологическими прорывами четвертая промышленная революция нацелена на создание массовых лизинговых рынков, которые заменят необходимость владеть возможностью пользоваться.

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