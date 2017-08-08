Правительство Москвы готово субсидировать каршеринговые компании столицы

Сейчас в Москве работает пять каршеринговых компаний: «Делимобиль», Car5, YouDrive, AnyTime и BelkaCar, в сентябре на рынок выйдет шестой игрок – Easy Ride Евгений Разумный / Ведомости

Правительство Москвы готово оказать финансовую поддержку операторам каршеринга, сообщил столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Субсидии от московских властей компании смогут направить на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей по аренде машин или части процентов по кредитам в размере ставки рефинансирования Банка России (сегодня – 9%) в случае покупки автомобиля. Уже в этом году каршеринговые операторы получат поддержку от города для покрытия затрат за 2016 г., уточнил представитель департамента транспорта.

Город будет предоставлять льготы, потому что услуга каршеринга востребована в Москве, пояснила заместитель руководителя департамента транспорта Алина Бисембаева (ее слова приведены в сообщении). Каршеринг – удобная альтернатива личному транспорту и помогает разгрузить дороги и парковочное пространство, добавляет представитель департамента транспорта: один автомобиль в системе каршеринга способен заменить до 10 личных. В Москве очень много машин – около 4 млн, знает директор Института экономики транспорта Михаил Блинкин, каршеринг может уменьшить их количество на дорогах в 2–3,5 раза.

Сейчас в Москве работает пять каршеринговых компаний: «Делимобиль», Car5, YouDrive, AnyTime и BelkaCar, в сентябре на рынок выйдет шестой игрок – Easy Ride. Первый сервис – «Делимобиль» – появился здесь лишь два года назад, в августе 2015 г. Количество пользователей сервисов по сравнению с 2016 г. удвоилось: сейчас ими пользуются около 350 000 москвичей, по данным департамента транспорта. Автопарк также увеличивается: за последние семь месяцев он вырос в 1,7 раза примерно до 2600 машин. При этом рынок далек от насыщения, замечал ранее представитель департамента: оптимальным для столицы был бы парк не менее чем в 10 000–15 000 автомобилей.

Претендовать на компенсацию части затрат смогут компании, автомобили которых собраны в России, не старше трех лет, а их экологический класс не ниже четвертого, сказано в сообщении. Класс автомобиля значения не имеет, уточнил представитель департамента транспорта. Зато, по его словам, между получателями субсидии будут распределяться согласно рейтингу заявок. То есть приоритет получат претенденты с автомобилями российской сборки экологического стандарта «Евро-5» и со сроком эксплуатации до одного года включительно, объяснил он.

Вопрос поддержки каршеринговых сервисов не единожды поднимался на встречах с департаментом транспорта, но точные параметры субсидирования до сих пор не известны, указывает представитель «Делимобиля» и подтверждают представители YouDrive и BelkaCar. Возмещение некоторых затрат поможет небольшим компаниям набрать силу, а крупным – улучшить сервис, сделать его доступнее и комфортнее для пользователей, считает представитель «Делимобиля». Субсидии позволят агрессивнее наращивать парк, добавляет управляющий партнер YouDrive Борис Голиков: сейчас YouDrive прирастает на 100 автомобилей в месяц, как изменятся темпы роста в связи с господдержкой, будет видно, когда станет понятен размер субсидии.

Сколько средств может быть выделено на поддержку каршеринговых операторов в 2017 г., представитель департамента транспорта уточнить не смог. «Размер субсидий определяется в конце года», – пояснил он. У города с 2012 г. уже действует аналогичная программа поддержки московских автопарков, за это время московские власти выделили на эти цели более 280 млн руб. В том числе по итогам 2016 г. – 157,8 млн руб. на 6370 машин, уточнил представитель департамента. Получается в среднем 24 778 руб. в год на машину. Субсидия в таком размере может покрыть месячный лизинговый платеж, знает человек, работающий в сфере каршеринга, правда, вряд ли это сможет существенно повлиять на работу сервисов.