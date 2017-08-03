Сервисы каршеринга ищут состоятельных клиентов

Скоро в Москве можно будет арендовать автомобили Mercedes, BMW и Audi

Статья опубликована в № 4377 от 03.08.2017 под заголовком: Мы делили лимузин

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Московские сервисы каршеринга пополняют свой парк автомобилями бизнес-класса. Вскоре арендовать можно будет Mercedes, BMW и Audi Е. Разумный / Ведомости

Каршеринговый сервис BelkaCar расширяет парк. Теперь он предлагает клиентам купе Mercedes-Benz CLA и компактный кроссовер Mercedes-Benz GLA, рассказал представитель сервиса. Его коллега из Daimler говорит, что BelkaCar выкупил 100 машин. Представитель сервиса уточнил, что автомобили взяты в лизинг на два года, до конца 2017 г. компания планирует взять еще 100 машин Mercedes.