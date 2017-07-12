«Мы кардинально пересмотрели нашу стратегию на российском рынке»

Андрей Панков объясняет, зачем нужно поставлять в страны Персидского залива машины Renault из Москвы, какую он ждет поддержку от государства и есть ли будущее в России у электромобилей

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Гендиректор «Рено Россия» Андрей Панков А. Гордеев / Ведомости

Французская Renault – один из основных инвесторов в российском автопроме. Суммарные вложения автоконцерна в проекты, включая автозавод в Москве и контрольную долю в «АвтоВАЗе», оцениваются в 1,5 млрд евро. Renault сделала ставку на выпуск автомобилей бюджетного сегмента с высоким уровнем локализации, что позволяет ей держать конкурентоспособные цены и защищаться от валютных скачков. Причем сейчас все модели, выпускаемые в России, имеют единую платформу. Ее же используют и партнеры по альянсу – Nissan и «АвтоВАЗ». Такой подход обеспечивает эффект масштаба и позволяет экономить за счет совместных закупок. Часть узлов и компонентов для Renault делает «АвтоВАЗ», он же производит для партнеров по альянсу некоторые их модели. Используя преимущества высокой локализации, компания начала осваивать поставки уже в страны дальнего зарубежья. Это помогает увеличить загрузку мощностей в России, страдающих от сокращения вдвое местного рынка.

Экспорт стал одним из основных пунктов новой стратегии автоконцерна в России, которая была утверждена в разгар кризиса – в 2015 г. В том же году «Рено Россия» возглавил Андрей Панков, первый россиянин на этом посту. До этого он работал в корейской Hyundai (один из основных конкурентов Renault в России) и Mitsubishi (недавно вошла в альянс Renault-Nissan). В интервью «Ведомостям» Панков рассказал, что дает компании новый подход, и о планах «Рено Россия» на российском и зарубежных рынках.

Три кита стратегии Renault в России

– В 2016 г. Renault продала в России на 3% меньше машин, чем годом раньше. Но марка смогла увеличить долю на рынке на 0,7 п. п. до 8,2%, по данным АЕБ. По итогам первых пяти месяцев ваши продажи увеличились на 16% (рынок – на 5%), доля достигла 8,4%. Вы довольны этими результатами? Какой был план?

– То, что вы видите, – это результаты реализации стратегии, направленной на дальнейшее усиление рыночных позиций Renault в условиях новой реальности в России. Эта стратегия была разработана здесь, в Москве, и одобрена г-ном Карлосом Гоном [председателем и генеральным директором альянса Renault-Nissan] в 2015 г. С этого момента мы успешно воплощаем ее в жизнь. Цифры, которые вы озвучили, говорят о том, что мы на правильном пути. Доля в 8,4% – исторический рекорд для Renault в России. И мы продолжаем ее увеличивать (за пять месяцев 2017 г. она составила 8,5%. – «Ведомости»). Для сравнения: лучшая докризисная доля Renault на российском рынке составляла 7,8%. Как видите, мы делаем не только хорошие машины, но и хорошие стратегии.

– А что именно вы делали, что изменили?

– Чтобы говорить о том, что мы делали и что изменили, нужно прежде всего посмотреть, что изменилось на российском рынке и в экономике в целом. Все мы еще помним времена, когда клиенты были готовы ждать год, а то и больше, чтобы купить автомобиль. И главной задачей сотрудников автомобильных компаний, работающих на российском рынке, было даже не продать автомобиль, а получить бОльшую квоту или произвести больше автомобилей в России. Затем наступил спад спроса, а в конце 2014 – начале 2015 г. рынок изменился [из-за девальвации рубля] принципиально: это был уже не кризис, а новая реальность. Разные автопроизводители осознали это в разные моменты времени. Мы, я думаю, одними из первых. Именно с этим связан кардинальный пересмотр нашей стратегии на российском рынке.