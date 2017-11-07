Незапоминающийся праздник

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Разные бывали у нас праздники. Вспомним те, что были когда-то введены властями, власти пытались контролировать их семантику, но она от них ускользнула. Флаги и лозунги, торжественные собрания и речи стали декором для очень древних смыслов. Зимой Новый год запускал жизнь на новый круг, Октябрь и Май были праздниками осени и весны, 23 февраля и 8 марта чествовали мужское и женское начала.

На особом месте стоит Масленица. Это самый древний праздник, его никто не вводил, он дошел от дохристианских времен, мало изменив свое значение: радостью отметить конец самого трудного и темного времени года. Духовным и светским властям пришлось его признать и включить в календарь. И праздник Победы, самый главный среди «политических», тоже начинался как народный. Праздник оказался сильным. Хотя власти давно схватились за него и нагрузили идеологически, он держится до сих пор. (Впору бы его считать праздником народного единения.)