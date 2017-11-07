Незапоминающийся праздник
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Разные бывали у нас праздники. Вспомним те, что были когда-то введены властями, власти пытались контролировать их семантику, но она от них ускользнула. Флаги и лозунги, торжественные собрания и речи стали декором для очень древних смыслов. Зимой Новый год запускал жизнь на новый круг, Октябрь и Май были праздниками осени и весны, 23 февраля и 8 марта чествовали мужское и женское начала.
На особом месте стоит Масленица. Это самый древний праздник, его никто не вводил, он дошел от дохристианских времен, мало изменив свое значение: радостью отметить конец самого трудного и темного времени года. Духовным и светским властям пришлось его признать и включить в календарь. И праздник Победы, самый главный среди «политических», тоже начинался как народный. Праздник оказался сильным. Хотя власти давно схватились за него и нагрузили идеологически, он держится до сих пор. (Впору бы его считать праздником народного единения.)
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}