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Аналитика / Наше «мы»
Статья опубликована в № 4444 от 07.11.2017 под заголовком: Наше «мы»: Ничей праздник

Незапоминающийся праздник

День народного единства закрепился в календаре, но не в головах россиян
Алексей Левинсон

Разные бывали у нас праздники. Вспомним те, что были когда-то введены властями, власти пытались контролировать их семантику, но она от них ускользнула. Флаги и лозунги, торжественные собрания и речи стали декором для очень древних смыслов. Зимой Новый год запускал жизнь на новый круг, Октябрь и Май были праздниками осени и весны, 23 февраля и 8 марта чествовали мужское и женское начала.

На особом месте стоит Масленица. Это самый древний праздник, его никто не вводил, он дошел от дохристианских времен, мало изменив свое значение: радостью отметить конец самого трудного и темного времени года. Духовным и светским властям пришлось его признать и включить в календарь. И праздник Победы, самый главный среди «политических», тоже начинался как народный. Праздник оказался сильным. Хотя власти давно схватились за него и нагрузили идеологически, он держится до сих пор. (Впору бы его считать праздником народного единения.)

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