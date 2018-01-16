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Аналитика / Конъюнктура
Статья опубликована в № 4487 от 16.01.2018 под заголовком: Когда экономика неэкономна

Когда экономика неэкономна

Любые реформы имеют свою цену – ее надо обсудить
Константин Симонов

Давно понятно, что аппаратная часть президентских выборов намного интереснее ее публичной компоненты. Это, конечно, сильно контрастирует с прошлой кампанией, проходившей после митингов на пр-те Сахарова и Болотной. Тогда и сами выборы были любопытны, теперь – только то, что будет после. Эксперты уже перебирают варианты нового состава правительства. Но вопрос надо ставить не о фигуре премьера, а о том, какая модель экономической политики будет заявлена.

Выбор в последнее время был между сценариями, которые для простоты можно назвать мобилизационным и либеральным. Первый исходит из продолжительности и нарастания противостояния с Западом и делает задачу выживания в этой борьбе доминирующим приоритетом со всеми вытекающими последствиями. По сути это переход к плановому хозяйству с верой в чудеса новых цифровых технологий. Второй вариант: признать вероятность фронтального конфликта с Западом все же не абсолютной, а ситуацию в экономике – все же опасной с точки зрения перспектив. Ну а рецепт в общем-то известен – болезненные реформы. Потому что создание хороших институтов и качественной среды требует в конечном счете денег, которые придется где-то брать. Обычно у нас в итоге взгляд принимающих решения все равно останавливается на населении.

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Комментарии  ()
Arty
03:00 16.01.2018
Лозунг был ,но экономика в СССР была вызывающе неэкономной ,что ,наряду с другими факторами и привело к его (СССР) бесславному концу. А так, как мы из тех ,кто не учится даже на своих ошибках, готовимся наступать на те же грабли.
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