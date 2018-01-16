Когда экономика неэкономна
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Давно понятно, что аппаратная часть президентских выборов намного интереснее ее публичной компоненты. Это, конечно, сильно контрастирует с прошлой кампанией, проходившей после митингов на пр-те Сахарова и Болотной. Тогда и сами выборы были любопытны, теперь – только то, что будет после. Эксперты уже перебирают варианты нового состава правительства. Но вопрос надо ставить не о фигуре премьера, а о том, какая модель экономической политики будет заявлена.
Выбор в последнее время был между сценариями, которые для простоты можно назвать мобилизационным и либеральным. Первый исходит из продолжительности и нарастания противостояния с Западом и делает задачу выживания в этой борьбе доминирующим приоритетом со всеми вытекающими последствиями. По сути это переход к плановому хозяйству с верой в чудеса новых цифровых технологий. Второй вариант: признать вероятность фронтального конфликта с Западом все же не абсолютной, а ситуацию в экономике – все же опасной с точки зрения перспектив. Ну а рецепт в общем-то известен – болезненные реформы. Потому что создание хороших институтов и качественной среды требует в конечном счете денег, которые придется где-то брать. Обычно у нас в итоге взгляд принимающих решения все равно останавливается на населении.
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