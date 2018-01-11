Продуктовый заказ к выборам

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Президент и правительство анонсировали в среду сразу два предвыборных подарка избирателям – качественный пересмотр потребительской корзины и повышение МРОТа до прожиточного минимума. И то и то – популизм, который должен напомнить гражданам о заботе государства о малоимущих накануне выборов, и особенно хорошо прозвучит в мало подходящий для такой щедрости момент крайне вялого оживления экономики.

В среду Владимир Путин во время посещения Тверского вагоностроительного завода сообщил, что МРОТ (на 1 января 2018 г. – 9849 руб.) сравняется с прожиточным минимумом (с января 2018 г. для трудоспособного населения – 11 136 руб.) накануне инаугурации победителя президентских выборов – с 1 мая 2018 г., а не в январе 2019 г., как было предусмотрено недавно принятым Госдумой законом. По словам президента, позитивная динамика экономики позволяет это сделать раньше срока. В тот же день «Российская газета» опубликовала интервью министра труда и соцзащиты Максима Топилина, где он рассказал, что правительство может пересмотреть нынешнюю потребительскую корзину, определяющую минимальный набор продуктов питания и услуг для населения (продукты составляют 50% прожиточного минимума, оставшаяся половина поровну делится между непродовольственными товарами и услугами). По словам министра, следует приблизить корзину к утвержденным Минздравом нормам здорового питания и увеличить в ней объем мяса, рыбы, овощей и фруктов (сейчас бÓльшая доля приходится на хлеб, крупу, молоко и картофель), чтобы сбалансировать и улучшить рацион малообеспеченных слоев населения. На пересмотр состава продуктов в корзине закон также оставлял чиновникам еще три года.

Полная версия доступна только подписчикам Подписка на бумажную газету и другие тарифы Подписка на «Ведомости» — это: Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике

Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)

Всегда свежий номер в разделе «Газета»

Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов

Участие в обсуждении материалов на сайте Подарки для годовых подписчиков {{gift}}