Как вести кампанию, если не хочешь выиграть

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Честно говоря, я не собирался писать про Ксению Собчак в контексте президентских выборов 2018 г. Выборы как развлечение меня не интересуют, а в выборах как процессе смены власти Собчак не участвует. Ничто в ее предшествующем политическом опыте не говорило о том, что она серьезно претендует на то, чтобы быть лидером страны. Я, в принципе, многих людей могу представить отдающими приказы военным, поручающими сотрудникам госбезопасности проведение антитеррористической операции, отправляющими в отставку премьер-министров и предлагающими кандидатуры судей. Но не любых, и Собчак не могу. Не «не хочу голосовать за «кандидата», а «не могу представить, что граждане проголосуют».

А ее «избирательная кампания» меня чем дальше, тем больше убеждает, что Ксения не хочет выигрывать выборы. Не так не хочет, как Михаил Прохоров в последнюю неделю кампании 2012 г., когда было хорошо видно, что его популярность превышает все ожидания и планы (в Москве он в итоге набрал больше 20%, заняв второе место). На протяжении некоторого времени Прохоров хотел набрать как можно больше голосов. А Собчак вообще, кажется, не хочет.

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