Шоу спасения политики

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Политическая интрига умерла, да здравствует интрига шоу – так можно расценить решение Ксении Собчак участвовать в президентских выборах 2018 г. Реальная политическая конкуренция на них была убита в зародыше недопуском на выборы Алексея Навального; выдвижение же Собчак – публичное признание, что выборы не настоящие, зато пройдут по законам шоу, в которых итог всегда повторяется и потому заранее известен, но для пущей зрелищности процесса от сценария возможны отклонения.

Сам Путин из власти не уйдет, конкуренции нет, политики нет, но свежие лица всегда украшают даже бессмысленную кампанию. Нужна молодежь, которой так интересуется в последнее время Путин. Но где ее взять? Главный герой с удовольствием выступает на медийном поле, органично чувствуя себя в роли самого главного шоумена и неустанно удивляя новыми воплощениями. Значит, оппоненты тоже должны быть медийно сильными – не с Зюгановым же танцевать это танго? А Ксения Собчак давно работает знаменитостью, ее, как и Путина, знают все; ее месседж тоже элемент шоу: она идет на выборы, чтобы стать для избирателей не президентом, но воплощенной графой «против всех» (Навального, который хочет стать для избирателей президентом, на выборы не допускают). На выборы она идет работать по профессии, чтобы сделать из безальтернативных псевдовыборов президента главное шоу 2018 г.