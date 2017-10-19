Выборы по законам шоу
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Объявление Ксенией Собчак о выдвижении своей кандидатуры на пост президента России явилось, пожалуй, наиболее ожидаемым событием последнего времени. Утечка информации о том, что кандидатом, назначенным для демократического меньшинства Кремлем, станет дочь самого известного в прошлом потенциального претендента на пост президента от демократов, прошла еще месяца два назад. Видимо кто-то боялся, что не все сумеют без подсказки оценить красоту театральной постановки.
Решение предложить Собчак баллотироваться удивляет точностью «попадания в тему» – раньше за Кремлем такого не наблюдалось. Дочь демократа, демократ и даже член совета демократической оппозиции, демократический ведущий и участник вполне демократических шоу, красивая женщина и только что не «отличница и комсомолка», Ксения Анатольевна не только должна, но и может (должны были в свое время и Лужков, и Миронов, и Явлинский, и Прохоров, и многие еще, да не могли) быть настоящим либералом «из пробирки», демократом 999-ой пробы, точным выразителем дистиллированных специально под шоу «Выборы» чаяний неких абстрактных демократов-западников.
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