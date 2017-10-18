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Кудрявцев опроверг участие в предвыборной кампании Собчак

Демьян Кудрявцев, семья которого владеет газетой «Ведомости», опроверг, что будет консультировать телеведущую Ксению Собчак в ее предвыборной кампании. Ранее в среду телеканал «Дождь» со ссылкой на нескольких собеседников из окружения телеведущей сообщил, что консультантами Собчак станут Кудрявцев и политтехнолог Виталий Шкляров.

«Это все чистой воды fake news. Я действительно с ней разговаривал, потому что «Ведомости» о ней написали. Я сказал, что, если будет что ответить, то ответишь. Я дружу с Ксенией Собчак. Я не занимаюсь предвыборными технологиями», – сказал Кудрявцев «Ведомостям». По его словам, в дальнейшем он не собирается консультировать Собчак в ее предвыборной кампании.

В начале сентября «Ведомости» со ссылкой на несколько источников сообщили, что в выборах президента в следующем году может принять участие женщина. Источник, близкий к администрации президента, называл Собчак «идеальным кандидатом». В среду, 18 октября, Собчак официально объявила о намерении участвовать в президентских выборах в 2018 г.