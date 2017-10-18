Как участие Собчак скажется на предвыборной кампании – 2018

Gleb Garanich / Reuters

Телеведущая Ксения Собчак решила выдвигаться в президенты на выборах 2018 г. Как заявила она в письме, отправленном в среду «Ведомостям», ее выдвижение «может и должно стать полезным и для оппозиции, и для всего общества». Осознавая, что эти выборы не станут по-настоящему честными, телеведущая тем не менее считает нужным использовать их, чтобы заявить «о своем несогласии с властью, которая хочет четвертьвековой несменяемости, несогласии с разрушающимися образованием и здравоохранением, с чудовищной коррупцией и пропагандой, пропитавшей все общество, с повсеместным засильем силовиков, с войной, с международной изоляцией».

Тактику бойкота выборов в случае недопуска на них «видных деятелей оппозиции и, конечно, в первую очередь Алексея Навального» Собчак не считает «правильным способом демонстрации своего несогласия» и предлагает альтернативу — она готова выступить в роли отсутствующей в бюллетене графы «Против всех» и получить голоса всех недовольных: «Вы хотите показать свою активную позицию, но ваш кандидат не допущен к выборам? У вас нет своего кандидата? Отметьте Собчак. Вы не выбираете ее в президенты. Вы просто получаете легальную и мирную возможность сказать: «Хватит! Достали!» Но если на выборы будут допущены другие либеральные кандидаты, Собчак готова «координировать с ними свои усилия, вплоть до снятия своей кандидатуры».

Получить комментарий у Навального и руководителя его штаба Леонида Волкова в среду не удалось, поскольку они отбывают 20 суток административного ареста. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш не отвечала на звонки, как и сотрудники Фонда борьбы с коррупцией.

В конце сентября Навальный в эфире своего канала на YouTube «Навальный Live» уже комментировал вопрос об участии Собчак в выборах. Тогда он заявил, что негативно относится к ее возможному участию в президентской кампании и считает это спойлерством: «Похоже, она приняла решение даже не выдвигать свою кандидатуру, а участвовать в довольно омерзительной кремлевской игре под названием «Притащим на выборы либеральное посмешище, чтобы отвлечь внимание». Навальный считает, что Кремлю нужен «каррикатурный либеральный кандидат», особенно в условиях, если они не захотят пустить на выборы его самого. При этом Навальный заявил, что считает взгляды Собчак на политику и экономику «довольно людоедскими».

Как Собчак прошла путь от телезвезды до политика

Представители партий, чьи выдвиженцы, как предполагается, будут участвовать в президентской кампании, оценили решение Собчак неоднозначно.

Зампред Госдумы от «Единой России» Петр Толстой считает, что телеведущая определенно добавит интриги выборам: «Это блестящий кандидат, воплощающий собой всю полноту мировоззрения определенного типа кандидатов. Надеюсь, она их порадует».

Собчак не добавляет никаких больших интриг, поскольку если она и попытается мобилизовать протестный электорат, то большая его часть не проголосует за нее ни при каких условиях, уверен депутат Госдумы Дмитрий Новиков (КПРФ). «Может, это попытка разнообразить выборы, а может - задел на будущее», - предполагает он.

«Состав кандидатов будет пестрый, она, очевидно, не займет последнее место, так как это экстравагантный персонаж», - полагает депутат Госдумы Михаил Емельянов («Справедливая Россия»). Привлечение к выборам таких людей - обратная сторона засушенного политического процесса, добавляет он: «Она, очевидно, будет тянуть одеяло на себя, и есть риск превращения выборов в фарс».

«Завтра любой бомж заявит о своем выдвижении — и вы побежите брать у него комментарии?» - негодует зампред Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. «Давайте дождемся момента официальной регистрации. Если это произойдет, то смело можно заявлять, что выборы превращаются в «Дом-3».

Эксперты, в отличие от партийцев, увидели в выдвижении Собчак конкретный политтехнологический смысл.

У Собчак несколько ролей, говорит близкий к Кремлю политолог Андрей Колядин: «Она привнесет в кампанию долю юмора - понятно, что «президент Ксения Собчак» воспринимается с иронией не только элитами, но и ее сторонниками. При этом она критически относится к режиму, поэтому люди, которые хотят сказать «фи», смогут за нее проголосовать. И конечно, она может исполнить роль «против всех». Никто не предполагает, что телеведущая отберет электорат у Путина, подчеркивает эксперт: «Но теперь нельзя будет сказать, что в президентской кампании участвуют Путин и старцы, и можно ожидать, что кампания будет яркой». А вот голоса сторонников Навального, по мнению Колядина, Собчак сможет оттянуть: «Хочется, чтобы оппозиция была серьезной, а не потешной, и сможет ли она это сделать — большой вопрос. Навального вряд ли зарегистрируют, поэтому соревнования Собчак с Навальным не будет, но гламуризация оппозиции произойдет, что не очень хорошо». По мнению эксперта, участие Собчак может повлиять на явку избирателей, но лишь как одна из совокупностей многих действий. Собчак - популист, добавляет он: «Она тот, кто видит проблему, оказывается там, где эта проблема, начинает махать шашкой, а потом переключается на что-то другое».

Предложенная Собчак логика кампании «против всех» сразу показывает, что выдвижение во многом рассчитано как раз на стимулирование явки и абсорбирование электората Навального, считает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «Однако в рамках самой избирательной кампании Собчак станет претендовать на диалог с основным кандидатом, а это порождает больше рисков, чем выгод. Сколь-либо существенный результат голосования за Собчак, который будет восприниматься как голоса "против всех", также невыгоден для образа победы Путина», - считает эксперт. Впрочем, от заявления о выдвижении до реального участия в выборах - большой путь, оговаривается Бадовский: «Поэтому нельзя исключать, что в конечном счете Собчак в бюллетене не будет, а свою роль как оппонента Навального она сыграет за формальными рамками кампании. То есть при выдвижении оформить образ главного оппонента Навального и этим ограничиться».

Участие Собчак в президентской кампании хорошо для «ее карьеры ведущей корпоративных мероприятий», считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «Она спойлер без объекта спойлерства. Ей не у кого отнять голоса — ни у системных кандидатов, ни у Путина. Поэтому ее выдвижение можно рассматривать только как персональный коммерческий проект». Роль Михаила Прохорова, собравшего в 2012 г. голоса протестного электората, Собчак сыграть не сможет и не сможет представлять продвинутый городской средний класс, уверен эксперт: «За ней нет достижений ни в сфере политики, ни в сфере бизнеса». Путину ее участие в кампании выгодно, это имитация хоть какой-то конкуренции, «она привнесет в кампанию прикол, но не больше», полагает Колесников: «Ее функция в этой кампании непонятна. Ладно бы она была спойлером демократического кандидата, но такого кандидата нет. На кандидата «против всех» она не тянет, она скорее кандидат за себя. Навальный участвовать в выборах не может, поэтому, когда она намекает, что может сняться в его пользу, то это лукавство. Поэтому, если она не ставит каких-то коммерческих целей, то непонятно, какие ставит».