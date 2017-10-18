Собчак встретилась с Путиным до объявления об участии в выборах

Путин ответил, что это ее решение и ответственность, рассказала она

18 октября Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России Денис Абрамов / Ведомости

Ксения Собчак, объявившая сегодня о намерении баллотироваться в президенты России в 2018 г., заявила в эфире «Дождя», что встречалась с президентом Владимиром Путиным, перед тем как объявить о своем решении публично.

По словам Собчак, это произошло «некоторое время назад», после интервью с президентом для ее фильма об отце - Анатолии Собчаке, которому в 2017 г. исполнилось бы 80 лет. «Я встречалась с Путиным, потому что он был одним из людей, которого я интервьюировала о своем отце... На тот момент у меня уже было принятое решение, я уже знала, что я это сделаю», - отметила Собчак.

«С Владимиром Владимировичем мою семью связывали большие отношения еще со времен Санкт-Петербурга, поэтому я посчитала правильным сказать о том, что я приняла такое решение. Я сказала об этом после интервью», - уточнила Собчак. Путин, по ее словам, ответил ей, что «каждый человек вправе принимать свои решения и должен за них нести ответственность». «У меня не сложилось ощущения, что ему понравилось то, что я сказала», - резюмировала она.

Сам Путин сегодня сказал, что выдвигаться в президенты - это конституционное право гражданина России, а успех Собчак «зависит от того, какую она предложит программу, как выстроит свою кампанию».

О Навальном

Собчак назвала оппозиционера Алексея Навального не соперником, а соратником, и дала понять, что не видит ничего предосудительного в том, что объявила о намерении баллотироваться, пока Навальный находится в сизо. «Я его считаю своим соратником и другом. Я не выступаю против его позиции. Я считаю, что то, что он делает, очень важно для страны», — заявила Собчак.

Ксения Собчак сказала, что даже готова сняться с выборов в пользу Навального - но только в том случае, если его к ним допустят. «В том случае, если его все-таки зарегистрируют, если ему удастся надавить на власть... я готова обсуждать с ним возможные варианты событий вплоть до снятия своей кандидатуры... Мы с ним обсудим этот момент, мы с ним поговорим, я снимусь в его пользу. Для меня это важный момент - я не буду в этом смысле разбивать единый демократический фронт», — сказала она.

Как раз сегодня Русская служба ВВС сообщила, что в администрации президента приняли решение не допускать оппозиционера Алексея Навального до выборов президента. Таким оказался результат консультаций, длившихся несколько месяцев. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался обсуждать участие Навального в выборах.

Об электорате и результате

Собчак отказалась назвать процент проголосовавших, который считает приемлемым для себя на выборах. «Я не думаю об этом в процентах голосов, я думаю об этом в миллионах людей», - сказала Собчак. «Моя задача на этих выборах - не пиарить себя, потому что у меня огромный рейтинг узнаваемости, а объяснить людям, что у них есть возможность проголосовать «против всех», - отметила она.

Впрочем, Собчак дала понять, что прогноз лучше 2%, которые предположила ведущая программы - гендиректор «Дождя» Наталья Синдеева. «Я уверена, что за эту графу "против всех" проголосуют <...> и люди, которые за Алексея Навального», - отметила Собчак.

О деньгах

Ксения Собчак не назвала сумму, в которую может обойтись ее кампания, но сказала, что «разговаривает с большим количеством бизнесменов». «У меня есть люди, которые готовы дать изначальное финансирование», - отметила она. Собчак призвала этих людей самих рассказать о своей поддержке публично.

«Мой главный козырь с точки зрения финансирования - у меня огромное количество бизнесменов, которым не нравится положение в стране, потому что они занимаются бизнесом», - рассказала Собчак.

Ксения Собчак: от телезвезды до политика