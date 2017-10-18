Братья Навальные осуждены произвольно и необоснованно, решили в Страсбурге
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Приговор, вынесенный Замоскворецким судом по делу «Ив Роше» братьям Алексею и Олегу Навальным, был произвольным и необоснованным. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), опубликовавший во вторник решение по жалобе Навальных. ЕСПЧ счел нарушенными права заявителей на справедливый суд (ст. 6 Конвенции о защите прав человека) и наказание, основанное исключительно на нормах закона (ст. 7). Уголовные обвинения в этом деле (речь идет о ст. 159.4 УК о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности) были «широко и непредсказуемо истолкованы», говорится в решении. В частности, Олегу Навальному инкриминировали неисполнение договорных обязательств, не уточнив, в чем они заключались. В документах не было никаких указаний на то, что компания Навального не выполнила обязательства, отмечает суд, а привлечение субподрядчиков – обычная практика, не противоречащая законодательству.
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