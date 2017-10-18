Политика
Платный
Анастасия Корня
Безопасность и право
Статья опубликована в № 4431 от 18.10.2017 под заголовком: Наказание без преступления

Братья Навальные осуждены произвольно и необоснованно, решили в Страсбурге

Но политически мотивированным дело «Ив Роше» не признано

Приговор, вынесенный Замоскворецким судом по делу «Ив Роше» братьям Алексею и Олегу Навальным, был произвольным и необоснованным. К такому выводу пришел Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), опубликовавший во вторник решение по жалобе Навальных. ЕСПЧ счел нарушенными права заявителей на справедливый суд (ст. 6 Конвенции о защите прав человека) и наказание, основанное исключительно на нормах закона (ст. 7). Уголовные обвинения в этом деле (речь идет о ст. 159.4 УК о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности) были «широко и непредсказуемо истолкованы», говорится в решении. В частности, Олегу Навальному инкриминировали неисполнение договорных обязательств, не уточнив, в чем они заключались. В документах не было никаких указаний на то, что компания Навального не выполнила обязательства, отмечает суд, а привлечение субподрядчиков – обычная практика, не противоречащая законодательству.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике