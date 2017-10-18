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Песков: Собчак придется «с нуля набираться опыта» в политике

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает, что телеведущая Ксения Собчак является «талантливым человеком», которая за последние годы набралась опыта в различных областях. Однако, добавил он, если «она имеет какие-то взгляды на политику, ей придется там с нуля набираться опыта». Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Собчак собирается баллотироваться в президенты в 2018 г., пишет «Дождь».

О том, что Собчак собирается участвовать в выборах президента, говорится в ее письме, которое телеведущая направила в редакцию «Ведомостей». Газета опубликовала полный текст ее письма, в котором она объясняет свое решение.

Как подчеркнул Песков, у Собчак будут шансы в политике, если она будет в состоянии ответить «на волеизъявление народа», которое предполагает эта «субстанция». Чиновник добавил, что телеведущая «полностью подходит под положение нашей Конституции».