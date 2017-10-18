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Собчак рассказала о реакции Путина на ее решение участвовать в выборах

Ксения Собчак, объявившая сегодня о намерении баллотироваться в президенты России в 2018 г., рассказала, что недавно встречалась с президентом Владимиром Путиным. Однако ее выдвижение не было поводом для встречи, заявила она в эфире «Дождя».

«Я встречалась с Путиным, поскольку он был одним из людей, которого я интервьюировала для фильма о моем отце [Анатолии Собчаке]», - сказала Собчак. На момент встречи с Путиным у нее уже было принятое решение, подчеркнула она. «Я посчитала правильным, что приняла такое решение... Путин сказал, что каждый человек вправе принимать такое решение и нести за него ответственность... Я могу сказать, что ему это не понравилось», - отметила Собчак.

По ее словам, она сказала президенту об этом уже после интервью. Собчак не уточнила дату разговора.