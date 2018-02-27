Почему роботам нас не победить

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Все часто летающие россияне уже эмоционально обсудили новые правила провоза ручной клади «Аэрофлотом». Но меня эта война с чемоданами привлекла другим. В Москве при вылете за границу перед паспортным контролем появились специальные люди, замеряющие ручную кладь и дающие советы все же сдать сумку в багаж в случае несоответствия новым нормативам. Еще интереснее картина вне «Шереметьево» – там я видел работников, которые, не доверяя службам регистрации, всю ручную кладь заставляют засовывать в специальные рамочные конструкции и выдают санкцию на ее провоз. Повторю: они заняты только контролем размера ручной клади. Творчество в их работе тоже есть (например, надо решить, как поступить, когда сам чемодан в прокрустово ложе влез, а вот колесо высовывается), но все же инновационной такую профессию не назовешь. Однако она фактически появляется на наших глазах.

Я сразу вспомнил, как наблюдал в аэропорту в Бразилии такую картину: сотрудник аэропорта перекладывал багаж с одной части транспортера на другую, при том что это была единая лента, причем круговая. Еще смешнее было то, что другой сотрудник внимательно за ним следил и фиксировал число переложенных чемоданов. Их деятельность была абсолютно лишена смысла. Зато оба этих человека имеют работу. А второй даже может считать себя небольшим начальником.

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