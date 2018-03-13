От ракет к мобилизационному правительству

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Накануне выборов 2012 г. Владимир Путин написал несколько больших статей, которые стали основой его предвыборной программы. В этот раз выборы оказались гораздо более простой процедурой, и поэтому вместо серьезных статей был избран народный формат документальных фильмов. Занятно, что все вокруг говорят про будущее, но фильмы как раз про прошлое и настоящее. Впрочем, и этот материал вполне пригоден для прогнозирования.

Вот Путин говорит о том, что возвращение Крыма было вынужденной реакцией на действия Запада, которые он считает предательскими: по его ощущению, нас даже вынудили к этому шагу. Тем самым он признает, что никакого страшного плана восстановления СССР у него не было и нет. А главная задача внешней политики – не возрождение красной империи, а прекращение давления Запада, для чего нужно показать свою способность к крутым решениям. Путин не сомневается, что США видят в России исключительно врага и разговаривать с Вашингтоном можно, только предъявляя силовые козыри.

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