От ракет к мобилизационному правительству
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Накануне выборов 2012 г. Владимир Путин написал несколько больших статей, которые стали основой его предвыборной программы. В этот раз выборы оказались гораздо более простой процедурой, и поэтому вместо серьезных статей был избран народный формат документальных фильмов. Занятно, что все вокруг говорят про будущее, но фильмы как раз про прошлое и настоящее. Впрочем, и этот материал вполне пригоден для прогнозирования.
Вот Путин говорит о том, что возвращение Крыма было вынужденной реакцией на действия Запада, которые он считает предательскими: по его ощущению, нас даже вынудили к этому шагу. Тем самым он признает, что никакого страшного плана восстановления СССР у него не было и нет. А главная задача внешней политики – не возрождение красной империи, а прекращение давления Запада, для чего нужно показать свою способность к крутым решениям. Путин не сомневается, что США видят в России исключительно врага и разговаривать с Вашингтоном можно, только предъявляя силовые козыри.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}