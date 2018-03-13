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Статья опубликована в № 4524 от 13.03.2018 под заголовком: Призраки мобилизации

От ракет к мобилизационному правительству

Захочет ли Путин подкрепить военные угрозы кадровыми решениями
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Константин Симонов

Накануне выборов 2012 г. Владимир Путин написал несколько больших статей, которые стали основой его предвыборной программы. В этот раз выборы оказались гораздо более простой процедурой, и поэтому вместо серьезных статей был избран народный формат документальных фильмов. Занятно, что все вокруг говорят про будущее, но фильмы как раз про прошлое и настоящее. Впрочем, и этот материал вполне пригоден для прогнозирования.

Вот Путин говорит о том, что возвращение Крыма было вынужденной реакцией на действия Запада, которые он считает предательскими: по его ощущению, нас даже вынудили к этому шагу. Тем самым он признает, что никакого страшного плана восстановления СССР у него не было и нет. А главная задача внешней политики – не возрождение красной империи, а прекращение давления Запада, для чего нужно показать свою способность к крутым решениям. Путин не сомневается, что США видят в России исключительно врага и разговаривать с Вашингтоном можно, только предъявляя силовые козыри.

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Комментарии  ()
Arty
03:05 13.03.2018
Скорее всего ,решение о персональном составе кабмина будет принято ситуативно и кадровый состав его будет выглядеть достаточно эклектично. Не исключен приход молодых технократов типа Орешкина ,замена наиболее одиозных министров. Впрочем , какая разница ,кто в правительстве ,если ключевые решения принимают отнюдь не министры. А то ,что мы все дальше движемся в сторону мобилизации -,милитаризации ,роста репрессивности режима -это факт и жить нам в осажденной крепости еще долгие 6 лет,как минимум.
00
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