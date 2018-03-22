Зачем нечестным выборам честные наблюдатели

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Если кого-то после 18 марта можно поздравить с успехом, то это движение российских наблюдателей. Лучшим доказательством его успешности служит тот факт, что наблюдатели были одинаково востребованы в минувшее воскресенье и командами, поддерживающими своих кандидатов, и командами, которые призывали к активному бойкоту. И те, кто участвовал в выборах, и те, кто отказывался их таковыми признавать, одинаково нуждались в независимых контролерах для фиксации происходящего.

Движение наблюдателей оформилось на думских выборах 2011 г., когда сотни людей, в основном молодых, до того не интересовавшихся политикой, пришли на избирательные участки, чтобы стать свидетелями массовых открытых фальсификаций. Многие и сейчас считают, что именно они, наблюдатели, стали главной движущей силой первого за много лет массового протеста в декабре 2011 г. на Болотной площади в начале протестной зимы 2011–2012 гг.

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