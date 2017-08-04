Связанные с выборами проекты НКО остались без президентских грантов

Околовластные организации тоже не получили грантов М. Стулов / Ведомости

Некоммерческие организации (НКО), предлагавшие проекты, связанные с выборами, не получили президентских грантов. В конкурсе участвовали как минимум 11 таких заявок. Фонд «Голос-Урал» запрашивал 7 млн руб. на проект повышения правовой грамотности наблюдателей за выборами. «Лига избирателей», одним из учредителей которой является координатор «Голоса» Виталий Аверин, просила 4,2 млн руб. на проект юридической помощи гражданам на выборах в 2017–2018 гг. Агентство мониторинга правоприменения (один из учредителей – юрист Елена Лукьянова) просило 1,5 млн руб. на разработку правил электронного голосования при формировании государственных и общественных коллегиальных органов.

Околовластные организации тоже не получили грантов. «Корпус «За чистые выборы» просил 8 млн руб. на проект «Время выбирать» по созданию специальных центров на базе вузов по подготовке кадров для избирательной системы для работы на осенних выборах. Один из учредителей корпуса – Ассоциация юристов России, в ее попечительский совет входит премьер Дмитрий Медведев. Грант в 4,5 млн руб. на проект по общественному контролю не получил Российский общественный институт избирательного права, который возглавляет член Совета по правам человека Игорь Борисов.

Кроме того, тверское отделение Всероссийского общества слепых просило 800 000 руб. на проект обеспечения избирательных прав для инвалидов. А фонд «Книжный союз» хотел 10 млн руб. на обеспечение избирательных прав слепых и слабовидящих граждан с помощью новейших инновационных печатных методик.

Борисов говорит, что их проект предполагал создание системы контроля, чтобы население могло участвовать совместно с властями в решении различных проблем. Он считает странным, что «3% иностранных агентов получили господдержку (гранты получили три НКО из числа агентов, всего их в реестре 89. – «Ведомости»)»: «Если мы сравним эти цифры с 223 000 общественных организаций, из которых около 1000 получили гранты, то мы получаем гораздо меньшее соотношение. Есть дискриминация по этому признаку». Борисов также считает, что наблюдательским организациям государство платить не должно.

При минимальном пороге в 70 баллов «Голос-Урал» получил 52 балла, «Лига избирателей» – 69 баллов, говорит сопредседатель «Голоса» Григорий Мельконьянц: «Не может быть, чтобы все 11 проектов не прошли, особенно когда у одной из организаций 69 баллов». Могла быть «политическая установка», считает он: «Власти могут говорить, что у проектов были недостатки, но при этом гранты получили некоторые странные проекты. Видимо, была установка не поддерживать все проекты, связанные с выборами. Если бы профинансировали околовластные структуры, а «Голос» – нет, это выглядело бы ущемлением. Поэтому, вероятно, решили не финансировать никого, а околовластные проекты поддержат каким-то другим способом». Мельконьянц напоминает, что «Голос-Урал» дважды получал гранты до того, как был признан агентом.

После двух экспертиз формируется рейтинг проектов, гранты получили НКО, которые смогли преодолеть установленный порог баллов, говорит гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин: «Все выборные проекты находились ниже порогового значения, причем мы заглядывали чуть ниже порога, если проект недобирал одного-двух баллов. Но мы не брали определенную тему и не проверяли, есть ли проекты-победители по ней, было бы неправильно кого-то так специально вытаскивать. Если организация не получила грант, значит, у нее была не очень хорошо оформлена заявка». На выдачу гранта могла повлиять и реализация НКО предыдущего президентского гранта, добавляет он, – например, если проект еще реализуется, а на сайте нет ничего о результатах или же есть информация от грантооператора, что организация плохо отчитывается. Причем чем больший грант просит организация, тем более придирчивы эксперты, добавляет Чукалин.

Процент отсева 6623 заявки было подано на конкурс, 5888 из них было допущено к конкурсу, а выиграли гранты 970 заявок. Самый большой грант, в 50 млн руб., выиграла АНО «Фестиваль «Золотая маска». Всего распределено грантов на 2,25 млрд руб., резерв на второй этап – 4,75 млрд руб.

У «Книжного союза» было очень мало баллов, в экспертизе говорится, что было представлено много противоречивой информации. У «Корпуса «За чистые выборы» указано, что проект не соответствует грантовому направлению, имеет некорректный бюджет, кроме того, НКО до 1 сентября 2017 г. реализует предыдущий грант в 9 млн руб. У Агентства мониторинга правоприменения нет софинансирования, низкая информационная открытость, и ранее организация уже подавала заявку на такой проект. У Российского общественного института избирательного права требует корректировки бюджет, и они реализуют проект предыдущего гранта. У «Голоса-Урал» проект проработан недостаточно, ожидаемые результаты проекта не полностью «соответствуют критериям адекватности», «складывается впечатление, что проект, по сути, является продолжением уже осуществляемой деятельности организации». Высокие баллы «Голос» получил за опыт организации, информационную открытость и команду, а низкие – за логическую связность, реалистичность бюджета и описание результатов. У «Лиги избирателей» несущественные замечания, но низкая информационная открытость, проект не является уникальным и есть замечания по бюджету, которые нужно устранить.

Гранты реализуются за пределами пристального наблюдения тех людей, которые организуют предвыборную кампанию, полагает политолог Андрей Колядин: «Отдавать какие-то вещи, связанные с выборами, на аутсорсинг не совсем рационально, потому что даже «помощники» могут нанести вред кандидату. Тема выборов должна находиться в одних руках, под присмотром электоральных юристов. Никакой цели «не допустить наймитов Запада» до выборов нет». Защита избирательных прав граждан также должна быть выстроена централизованно, за это будут отвечать ЦИК и те, кого он привлечет, считает эксперт.

В Кремле, похоже, пока так и не появилось ясности со стратегией президентской кампании, поэтому там решили отложить вопрос организации взаимодействия со структурами, которые бы занимались наблюдением на выборах, говорит политолог Аббас Галлямов: «Вообще-то все эти заявки – это подарок с точки зрения повышения явки. Если кто-то из общественников хочет поработать на выборах, то его надо обязательно привлекать. Однако Кремль этой возможностью не воспользовался. Значит, он еще не решил для себя, нужен ли ему лишний интерес к выборам и высокая явка».