Психология спасения родины

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При ликвидации последствий цунами и землетрясений люди, оказавшиеся в опасной зоне, спонтанно создают добровольные группы помощи. Исследования показали, что эффективность работы этих образований зачастую оказывается выше, чем у профессиональных спасателей. Актуальным является вопрос, возможно ли спонтанную реакцию населения заранее предвосхищать и учитывать в разработке политики ликвидации катастроф? Иными словами, можно ли управлять такими психологическими эффектами?

Изучение подобных вопросов – это область социальной психологии, науки, которая исследует поведение людей в группах, а также реакцию групп на изменение внешней ситуации. В частности, эта наука и говорит нам о том, что чувство внешней опасности, риска способствует повышению сплоченности людей. Они начинают действовать слаженно даже в отсутствие лидера и четкой системы управления. Но каким именно будет такое поведение?