Когда тускнеет победа

Новый президентский срок Владимира Путина начинается с череды неприятных событий во внешней и внутренней политике, резко контрастирующих с избирательной кампанией, которая строилась на демонстрации уверенности в счастливом завтра. Выборы закончились ожидаемым триумфом, но они ничего не изменили ни в стране, ни в мире, и это, пожалуй, их главный итог. Более того, разговоры о высоком проценте явки и небывалом количестве проголосовавших за Владимира Путина избирателей ушли из актуальной информационной повестки в считанные дни.

Смена информационной картины с бравурной на траурную произошла стремительно. Скорее всего, на эти дни у руководства страны были другие планы, но поездка Владимира Путина в Кемерово очевидным образом сломала ситуацию. Стало ясно: дальше делать вид, что ничего важнее выборов в стране не случилось, нельзя. Что испытывал президент, вынужденный на девятый день после своего электорального триумфа стоять на пепелище и встречаться с убитыми горем родственниками заживо сгоревших людей, мы никогда не узнаем. Похоже, беда пришла с неожиданной для него стороны, и это больше всего удручает президента: «Это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный». И действительно, как реагировать на боевые действия, на атаки террористов и даже на техногенные катастрофы – понятно, но что говорить в ситуации, когда в очередной раз не сработала вся система надзора за пожарной безопасностью, когда очевидный сбой дали именно государственные структуры?

Послевыборное время в России традиционно было периодом затишья. И в этот раз после завершения электоральных процедур начальство облегченно выдохнуло, расслабилось и перестало обращать внимание на население. Эта смена настроений была заметна в Волоколамске, где чиновники не сразу поняли серьезный настрой людей и пытались вести себя с обычным высокомерием. Впрочем, и история про Амана Тулеева, который так и не сподобился появиться перед людьми, из этой же серии.

Но внутри общества, похоже, произошли какие-то перемены, которые могут повлиять на ситуацию в стране: впервые за много лет после президентских выборов в стране прошли митинги с требованием отставки глав регионов. Характерно, что митинги организуются обычными гражданами, без участия политической оппозиции. Конечно, отрицательное отношение митингующих в Волоколамске к попытке Алексея Навального принять участие в их протесте может внушать власти оптимизм – но надолго ли хватит лояльности граждан системе, если их требования так и не будут услышаны, а вызвавшая возмущение проблема никуда не денется?

Митинг в Кемерове предсказуемо оказался более радикальным и многочисленным – люди, помимо прочего, требовали ответов и от Путина, «которого мы недавно избрали». И это ставит важные вопросы: готов ли президент к тому, что голосовавшие за него люди считают себя вправе требовать ответов на свои вопросы? Готов ли он к тому, что эти люди могут оказаться разочарованными его реакцией и им как лидером?

Главная опасность для Владимира Путина во время его нового президентского срока – не козни Запада и тем более не внутрироссийская оппозиция. Впервые за все время своего лидерства он может быть вынужден использовать полученный с таким напряжением сил президентский мандат не столько на противостояние Западу, сколько вмешиваясь в бесконечные конфликты внутри страны, успокаивая недовольных и стоя на новых пепелищах. Надо ли говорить, что этот путь может привести в том числе и к утрате популярности – ведь проблем в России много, а механизмы разрешения их с учетом интересов населения чаще всего не работают.

По словам президента, «мы <...> теряем столько людей <...> Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства». Борьба с этими явлениями, а также с коррупцией, без которой во всех случаях не обходится, могла бы стать главным содержанием нового президентского срока – но пока нет никаких оснований полагать, что после окончания острой стадии кризиса в Кемерове все не вернется на прежние рельсы.

Автор — политолог, Екатеринбург