Когда срок новый, а все по-старому

Того, что не получилось сделать за предыдущие 18 лет, не сделать и за следующие шесть

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Чтобы произвести перестановки в правительстве или издалека показать Западу особенно внушительную ортопедическую обувь, вовсе не нужно начинать новый президентский срок. Начало нового срока скорее было логическим продолжением предыдущей каденции – даже дело Скрипаля началось еще до выборов, и нельзя сказать, чтобы дальнейшая «скрипализация» отношений западных стран и России была совсем уж чем-то неожиданным: рано и поздно коллективный Запад должен был предъявить свой подлинный «оскал».

Если уж что четко, почти символическим образом, и маркировало начало нового срока, так это техногенная и экологическая катастрофы впечатляющего масштаба с последовавшими за ними стихийными протестами, отвечать на которые властям непросто, потому что по происхождению эти протесты не политические. И тем не менее то, как на них начальство будет реагировать, стало очевидным почти сразу: никто не гнушается ни полицейским произволом (Волоколамск), ни обвинением Запада и пятой колонны в инспирировании недовольства (кемеровский кейс). Других инструментов у власти нет, да, собственно, и незачем их искать.