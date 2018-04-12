Как образ врага стал привычным

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«Молчи! Устал я слушать, досуг мне разбирать вины твои, щенок! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать» – все мы знаем эту басню Крылова из школьной программы. Российские власти и властями финансируемые СМИ активно нас убеждают в последние недели, месяцы и даже годы, что именно это пытаются на самом деле, в переводе на человеческий язык, сказать «наши западные партнеры». Но если Запад – волк из этих стихов, то ягненок ли Россия?

Едва ли даже самый активный и искренний сторонник Кремля скажет, что последние четыре года Россия бездействовала и никого не трогала и тут вдруг ни с того ни с сего наспех лепят из нее жупел врага, виновного во всех смертных грехах. Нет, Россия ломает мировой порядок вполне открыто и даже гордится этим: Крым, Восточная Украина, Сирия – и вот мы бряцаем ядерными боеголовками.