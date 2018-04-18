Статья опубликована в № 4550 от 18.04.2018 под заголовком: От Парижа-1968 до Волоколамска-2018
От Парижа-1968 до Волоколамска-2018
Лозунг «Трепещите, бюрократы!» снова востребован — на этот раз в России
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Андрей Колесников
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Полвека тому назад было совершено покушение на одного из лидеров Социалистического союза немецких студентов, 28-летнего Руди Дучке, – не менее знаковой фигуры 1968 г., чем похожий на молодого Иосифа Бродского Даниэль Кон-Бендит, по поводу которого потом возникнет один из лозунгов мая-68: «Мы все немецкие евреи». А из этого слогана спустя многие десятилетия вырастет «Я – Шарли» и многие его ответвления.
Йозеф Бахманн выстрелил Дучке в голову и заявил, что был вдохновлен убийством в том же апреле 1968 г. Мартина Лютера Кинга. Дучке вырос в глазах мировой общественности до масштаба выдающегося американского проповедника.
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