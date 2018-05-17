Когда правительство – это касса

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













«Правительство не решает проблемы, оно их финансирует», – сказал когда-то Рональд Рейган, как будто заглядывая далеко в будущее и имея в виду кабинет министров эпохи зрелого Путина.

В России государство со вкусом расположилось в экономике: его много, причем много по-разному – оно метит территорию бюджетными расходами, использованием денег налогоплательщиков на всякие внебюджетные цели, экспансией государственных банков и компаний, вездесущим избыточным регулированием, окологосударственными олигархами, парагосударственными структурами, которые правильнее назвать парачастными или квазичастными.