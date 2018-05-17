Мнения / Аналитика / Политэкономия
Статья опубликована в № 4568 от 17.05.2018 под заголовком: Культ государственных расходов

Когда правительство – это касса

Культ бюджетных расходов не обеспечивает их эффективности
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
Андрей Колесников

«Правительство не решает проблемы, оно их финансирует», – сказал когда-то Рональд Рейган, как будто заглядывая далеко в будущее и имея в виду кабинет министров эпохи зрелого Путина.

В России государство со вкусом расположилось в экономике: его много, причем много по-разному – оно метит территорию бюджетными расходами, использованием денег налогоплательщиков на всякие внебюджетные цели, экспансией государственных банков и компаний, вездесущим избыточным регулированием, окологосударственными олигархами, парагосударственными структурами, которые правильнее назвать парачастными или квазичастными.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике