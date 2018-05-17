Статья опубликована в № 4568 от 17.05.2018 под заголовком: Культ государственных расходов
Когда правительство – это касса
Культ бюджетных расходов не обеспечивает их эффективности
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Андрей Колесников
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«Правительство не решает проблемы, оно их финансирует», – сказал когда-то Рональд Рейган, как будто заглядывая далеко в будущее и имея в виду кабинет министров эпохи зрелого Путина.
В России государство со вкусом расположилось в экономике: его много, причем много по-разному – оно метит территорию бюджетными расходами, использованием денег налогоплательщиков на всякие внебюджетные цели, экспансией государственных банков и компаний, вездесущим избыточным регулированием, окологосударственными олигархами, парагосударственными структурами, которые правильнее назвать парачастными или квазичастными.
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