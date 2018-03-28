Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4536 от 29.03.2018 под заголовком: Абдель Фаттах ас-Сиси: Выбирайте кого хотите, главное – чтобы египтяне проголосовали

Чем похожи президентские выборы в Египте и в России

У египетского президента Абделя Фаттаха ас-Сиси не было реальных соперников, главной целью была явка
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В среду вечером закончились трехдневные выборы президента Египта. Победитель известен заранее: все сильные соперники действующего главы государства Абделя Фаттаха ас-Сиси арестованы или добровольно снялись с выборов. Во главу угла была поставлена проблема явки – на прошлые выборы не пришло больше половины избирателей. Официальные результаты объявят 2 апреля («Ведомости»).

Когда Абдель Фаттах ас-Сиси 31 января присутствовал на открытии шельфового газового месторождения Зохр, крупнейшего в Египте, это для президента, жаждущего переизбрания, был подходящий триумфальный момент, чтобы пообещать возрождение нации. Но он воспользовался случаем, чтобы предупредить некие «дьявольские силы». «Богом клянусь, прежде чем кто-то решится играть с нашей безопасностью и погубит 100 млн [египтян] <...> ему придется избавиться от меня. Никто не может [одолеть нас], потому что я не политик <...> не человек болтовни», – сказал бывший военный, ставший президентом. Это заявление, которое 31 января передало в прямом эфире государственное телевидение, стало самым ярким среди высказываний ас-Сиси перед выборами 26–28 марта, которые обеспечат ему второй президентский срок. Оно указывает на мышление автократа, убежденного, что от него и его вооруженных сторонников зависит спасение Египта от внутренних и внешних угроз, и задало гнетущий тон кампании.

Голосование не являет собой празднество демократии, а выглядит фарсом в расколотом обществе, которое все еще не оправилось от экономического хаоса после революции 2011 г., положившей конец 30-летнему правлению Хосни Мубарака. Сторонники президента считают, что ас-Сиси спас Египет от краха, противники – что он возглавляет один из самых репрессивных режимов за многие десятилетия.

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