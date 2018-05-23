Мнения / Аналитика / Политический дневник
Статья опубликована в № 4572 от 23.05.2018 под заголовком: Тупик открытого правительства

Куда зашло открытое правительство

Попытка развивать идеи интернет-демократии «сверху» оказалась безрезультатной
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Федор Крашенинников

В новом составе правительства России упразднена комиссия по развитию открытого правительства, ее руководитель, министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, новой должности не получил. Уже тот факт, что эти перемены не вызвали никакого особого интереса в обществе, много сообщает о месте в системе современной российской власти и самого Абызова, и идеи открытого правительства, и смежной с ней идеи интернет-демократии, курс на которую был провозглашен Владимиром Путиным во время предвыборной кампании 2012 г.

Открытое правительство родилось на стыке двух тенденций – сворачивания медведевской «модернизации» и реакции на протестную активность 2011–2012 гг. В отличие от выборов весны 2018 г., в 2012 г. Путин еще пытался заинтересовать прогрессивную общественность и подавал ей разнообразные знаки: во-первых, что курс на модернизацию общества и развитие новых, в том числе и социальных, технологий будет продолжаться, во-вторых – что власть понимает, что ею не все довольны, и готова воспринимать мнение общества не только на выборах, но и через иные механизмы. В его предвыборной статье «Демократия и качество жизни» содержалось множество правильных идей, и ее полезно перечитать именно сейчас, держа в голове все то, что случилось с демократией и качеством жизни в нашей стране за прошедшие годы.

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Комментарии  ()
SVN
04:43 23.05.2018
Ну, все - игра в демократию закончилась, поехали: кому в опричнину, а большинству в земщину. И царь отъехал в Александровскую слободу - Сочи, и "изменники" есть - пятая колонна и оппозиция, которую сейчас садят и днем и ночью, и даже свой Курбский, не будем говорить кто. И даже Википедию пометили "альтернативной историей": "... источники опричнины уходят во времена правления Ивана III, когда Запад развязал идеологическую войну против России, забросив на русскую почву семена опаснейшей ереси, подрывающей основы православной веры, Апостольской Церкви и, стало быть, зарождающегося самодержавия. Эта война, продолжавшаяся почти целый век, создала в стране такую религиозно-политическую неустойчивость, которая угрожала самому существованию Русского государства. И опричнина стала своеобразной формой его защиты"
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