Куда зашло открытое правительство
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В новом составе правительства России упразднена комиссия по развитию открытого правительства, ее руководитель, министр по делам открытого правительства Михаил Абызов, новой должности не получил. Уже тот факт, что эти перемены не вызвали никакого особого интереса в обществе, много сообщает о месте в системе современной российской власти и самого Абызова, и идеи открытого правительства, и смежной с ней идеи интернет-демократии, курс на которую был провозглашен Владимиром Путиным во время предвыборной кампании 2012 г.
Открытое правительство родилось на стыке двух тенденций – сворачивания медведевской «модернизации» и реакции на протестную активность 2011–2012 гг. В отличие от выборов весны 2018 г., в 2012 г. Путин еще пытался заинтересовать прогрессивную общественность и подавал ей разнообразные знаки: во-первых, что курс на модернизацию общества и развитие новых, в том числе и социальных, технологий будет продолжаться, во-вторых – что власть понимает, что ею не все довольны, и готова воспринимать мнение общества не только на выборах, но и через иные механизмы. В его предвыборной статье «Демократия и качество жизни» содержалось множество правильных идей, и ее полезно перечитать именно сейчас, держа в голове все то, что случилось с демократией и качеством жизни в нашей стране за прошедшие годы.
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