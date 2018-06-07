Статья опубликована в № 4583 от 07.06.2018 под заголовком: Когда анекдот надоедает
Когда анекдот надоедает
Привычный сценарий выборов без реальной конкуренции повторяется слишком часто
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Илья Клишин
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Сколько раз можно рассказать анекдот про выборы, прежде чем он надоест?
Нынешняя кампания выборов мэра Москвы заметно отличается от выборов 2013 г., когда чудом допущенный до них Алексей Навальный набрал 27% голосов – к удивлению как своих сторонников, так и оппонентов.
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