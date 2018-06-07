Привычный сценарий выборов без реальной конкуренции повторяется слишком часто

Статья опубликована в № 4583 от 07.06.2018 под заголовком: Когда анекдот надоедает

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Сколько раз можно рассказать анекдот про выборы, прежде чем он надоест?

Нынешняя кампания выборов мэра Москвы заметно отличается от выборов 2013 г., когда чудом допущенный до них Алексей Навальный набрал 27% голосов – к удивлению как своих сторонников, так и оппонентов.