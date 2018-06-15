США времен Трампа все дальше от того Запада, что был создан «старой» Америкой

Статья опубликована в № 4588 от 15.06.2018 под заголовком: Уроки символической географии

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Представления о нас и Западе, символическая география моего детства, прошедшего в позднем СССР, оказались удивительно живучими. Запад в нашем сознании жив до сих пор, хотя разглядеть его контуры на местности становится все труднее.

Расположение политических сторон света больше не соответствует полюсам холодной войны. Содержание символической географии изменилось, но новая карта еще не нарисована.