Когда остается только верить

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Большинство женщин (56%) и 44% мужчин – за то, чтобы продолжилось правление Владимира Путина в дальнем будущем, после 2024 г. А чего они ждут до того, в том будущем, которое уже началось?

Те же 57% женщин и 49% мужчин выражают надежду, что в этот период состоится «нормализация отношений с Западом». Что произойдет (тогда же) снятие санкций, в какой-то степени верят 42% женщин, но не верят 40%. Среди мужчин верят 34%, а не верят 49%. Казалось бы, женская позиция – это позиция робкой надежды, мужская – понимание жесткой реальности. Но ровно столько мужчин, сколько не верят в снятие санкций, верят в «нормализацию отношений». Что за «нормализация» при сохранении санкций? Откуда «нормализация», если и политическое руководство страны, и три четверти россиян твердо стоят на том, что Крым наш, – и никак иначе?