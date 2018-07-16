Чем аукнется рост пособия по безработице
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В СМИ появилась информация о планах правительства существенно повысить размер пособий по безработице – более чем в 2 раза. Различные комментаторы уже предположили, что вызвано это стремлением смягчить негативные последствия предстоящей пенсионной реформы. Последствиями потенциального повышения пособия называют рост безработицы и сокращение низкооплачиваемой, в том числе неформальной, занятости. Эти два момента настолько интересны с точки зрения экономического анализа, что заслуживают более длинного текста, чем колонка. Все же я попробую прокомментировать это кратко.
Простое повышение пособия однозначно ведет к росту безработицы – с этим ни один экономист спорить не будет. Объясняется это просто. С одной стороны, падает интенсивность поиска работы безработными. Если при прежнем размере пособия безработный согласился бы на первое попавшееся предложение на рынке, то теперь он сможет прикинуть и альтернативные варианты. С другой стороны, повышение пособия сдвигает по крайней мере часть распределения зарплат в сторону повышения. Работодатели теперь вынуждены платить больше, так как у потенциальных кандидатов становится лучше запасной вариант (пособие).
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