Футбол, пиво и децентрализация

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У чемпионата мира по футболу, блестяще проведенного в России летом 2018 г., останутся большие долгосрочные последствия. Не для экономики в целом: чемпионат мира недостаточно крупное в экономическом смысле событие, чтобы иметь макроэкономические последствия. Но большие последствия для российского футбола. Чемпионат показал, что на футбол готовы ходить десятки тысяч людей – и не только в двух столицах, но и в других городах – и готовы платить за это нормальные деньги. Платить не просто за зрелище, красивый футбол, но и за весь опыт, сопровождающий посещение матча, – качественную организацию, дружелюбную и безопасную атмосферу, достойных соседей по трибуне. И среди прочего за возможность выпить пива, купив его прямо на стадионе.

Перед российскими футбольными клубами стоит вызов – привлечение граждан на стадионы. И самое главное, не фанатов футбола (они уже ходят), а тех, для которых субботний вечер на футболе – один из нескольких вариантов семейного отдыха. Правильная комбинация безопасности, дружелюбия и доступности слабого алкоголя – важный элемент привлекательности футбольного матча. И конечно, продажа пива – серьезная статья потенциальных доходов клубов. Речь идет о миллионах (и даже десятках миллионов) рублей выручки на каждом матче, т. е. о сотнях миллионов в год. Сложность состоит в том, что продажа пива, принесшая огромные деньги на матчах чемпионата мира, запрещена на матчах чемпионата России и еврокубков.