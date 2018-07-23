Футбол, пиво и децентрализация
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
У чемпионата мира по футболу, блестяще проведенного в России летом 2018 г., останутся большие долгосрочные последствия. Не для экономики в целом: чемпионат мира недостаточно крупное в экономическом смысле событие, чтобы иметь макроэкономические последствия. Но большие последствия для российского футбола. Чемпионат показал, что на футбол готовы ходить десятки тысяч людей – и не только в двух столицах, но и в других городах – и готовы платить за это нормальные деньги. Платить не просто за зрелище, красивый футбол, но и за весь опыт, сопровождающий посещение матча, – качественную организацию, дружелюбную и безопасную атмосферу, достойных соседей по трибуне. И среди прочего за возможность выпить пива, купив его прямо на стадионе.
Перед российскими футбольными клубами стоит вызов – привлечение граждан на стадионы. И самое главное, не фанатов футбола (они уже ходят), а тех, для которых субботний вечер на футболе – один из нескольких вариантов семейного отдыха. Правильная комбинация безопасности, дружелюбия и доступности слабого алкоголя – важный элемент привлекательности футбольного матча. И конечно, продажа пива – серьезная статья потенциальных доходов клубов. Речь идет о миллионах (и даже десятках миллионов) рублей выручки на каждом матче, т. е. о сотнях миллионов в год. Сложность состоит в том, что продажа пива, принесшая огромные деньги на матчах чемпионата мира, запрещена на матчах чемпионата России и еврокубков.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}