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Путин пообещал подумать над разрешением продажи пива на стадионах

Президент России Владимир Путин обещал подумать над разрешением продажи пива на стадионах в России. С соответствующей просьбой к нему обратился президент Татарстана Рустам Минниханов на Совете по физкультуре и спорту в Калининграде в пятницу.

«Хотелось бы поднять один вопрос, который мы проверили по ходу чемпионата, – это продажи пива», – сказал Минниханов. По его словам, во время матчей в Татарстане во время ЧМ продажи пива достигли 89 млн руб. «Никаких эксцессов, никаких проблем не было», – отметил Минниханов. «Просил бы рассмотреть возможность (сохранения разрешения продажи пива на стадионах и после ЧМ по футболу. — "Ведомости")… Все-таки мужчины любят пиво», – добавил он.

«Не все», – вмешался президент Владимир Путин, который вел заседание. «Я забочусь о наших братьях, православных», – заверил Минниханов, признав, что странно слышать такие слова про пиво от мусульманина. «Ну, если уж мусульмане просят к пиву либеральнее подойти... Давайте посмотрим», – согласился Путин.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах ввели в апреле 2005 г. Когда российские власти подавали заявку на проведение чемпионата, то обещали изменить внутреннее законодательство и разрешить продажу пива на стадионах и фан-фестах во время турнира. Один из главных спонсоров FIFA – пивоваренная компания Anheuser-Busch InBev. Ее пиво Bud – единственное, которое продавалось на стадионах во время чемпионатов мира.