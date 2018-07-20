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Путин заявил о необходимости упрощения визового режима для иностранцев

Паспорт болельщика (Fan ID) может стать основой для упрощения визового режима в России, сказал президент России Владимир Путин на совете по физкультуре и спорту в Калининграде в пятницу. «На основе Fan ID возможно актуализировать и правила визового режима, которые в целом требуют обновления, снятия барьеров и неудобных для людей процедур», — сказал президент.

Путин поручил совету по спорту провести анализ всех нормативных актов, принятых к завершившемуся чемпионату мира по футболу, «на предмет закрепления их в законодательстве для дальнейшего использования». При этом Fan ID заслуживают особого внимания, отметил он. По его словам, эту удачную российскую разработку готовы перенять многие страны и международные организации. В России уже принято решение продлить до 1 января 2019 г. безвизовый въезд в страну обладателей Fan ID, но есть и другие идеи, сказал президент. «Чемпионат мира поднял волну неподдельного интереса к России, и это, безусловно, знаковая часть его наследия. Мы должны поддержать желание болельщиков вернуться к нам еще, познакомить с нашей природой, культурой традициями своих родственников и близких, детей», — заявил Путин.

По словам губернатор Калининградской области Антона Алиханова, сейчас власти также изучают возможность внесения поправок в закон о порядке выезда и въезда в Россию о возможности выдачи многократных и многолетних виз иностранным болельщикам, которые имеют Fan ID и не допускали нарушений при посещении России.