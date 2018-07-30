Мнения / Аналитика / Правила игры
Статья опубликована в № 4619 от 30.07.2018 под заголовком: Кубок мира как мультипликатор уверенности

Футбол поможет преодолеть старые страхи

Экономист Максим Буев о влиянии чемпионата мира на психологию
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Максим Буев

Те, кто ходил в горы и кому довелось хоть раз пройти по узкому как нож гребню, хорошо помнят одно чувство. Ощущение животного страха, когда надо, как того требует техника, перестать хвататься за гребень руками, выпрямиться и идти дальше, невзирая на обрыв. Но удивительная вещь: стоит сделать десяток неуверенных шагов, положившись лишь на силу ног – и вот ты уже не просто спокоен, не балансируешь, но уверенно двигаешься, получая удовольствие от бездонного мира, простирающегося под тобой. Уверенность в себе – эмоция непостоянная, но если она есть, то можно и горы свернуть!

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