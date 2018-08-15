Есть ли логика в уголовных делах за репосты
Достаточно пары десятков таких дел, и миллионы пользователей интернета будут в следующий раз включать самоцензуру
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Илья Клишин
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Уголовные дела за картинки и записи в социальных сетях, о которых в последние летние недели слышно из каждого утюга, не поддаются никакому рациональному осмыслению: невозможно понять, что надо делать и чего делать не надо, чтобы быть в безопасности.
Эта особенность точечных репрессий в современной России мало понятна или вообще не понятна на Западе, как и многие другие особенности гибридного авторитаризма. Она вырастает из нашей правовой культуры, точнее, из ее отсутствия.
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