Есть ли логика в уголовных делах за репосты

Достаточно пары десятков таких дел, и миллионы пользователей интернета будут в следующий раз включать самоцензуру

Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Откройте статью для друзей! Этот материал доступен только платным подписчикам "Ведомостей". Просто расшарьте его, нажав на кнопку одной из соцсетей, — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком, перейдя по вашей ссылке {{fb}}

{{vk}}













Уголовные дела за картинки и записи в социальных сетях, о которых в последние летние недели слышно из каждого утюга, не поддаются никакому рациональному осмыслению: невозможно понять, что надо делать и чего делать не надо, чтобы быть в безопасности.

Эта особенность точечных репрессий в современной России мало понятна или вообще не понятна на Западе, как и многие другие особенности гибридного авторитаризма. Она вырастает из нашей правовой культуры, точнее, из ее отсутствия.