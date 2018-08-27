Как работают молчаливые агенты
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Когда я учился в университете и жил в общежитии, у нас под окнами любили собираться бездомные. Иногда они орали песни и играли на гитаре. Когда шум становился невыносимым, мой сосед запускал метроном и ставил рядом с ним пустую кастрюлю. Бездомные хорошо слышали удары маятника по металлу и быстро сворачивали концерт: они просто не попадали в ритм.
Подобный подход – поиск эффективного решения проблемы без прямого принуждения – типичен для так называемой теории подталкивания. Ее популяризовал Ричард Тейлер, получивший в 2017 г. Нобелевскую премию за вклад в поведенческую экономику. Основная идея теории заключается в том, что ненасильственное подталкивание к действию иногда более эффективно, чем принуждение законом или рационально аргументированная рекомендация.
Многие подобные подталкивания уже давно реализуются в городском дизайне и планировании. Например, всем знакомы скамейки в общественных местах, на которых нельзя лежать из-за особенностей конструкции: бездомные не могут на них ночевать. Это довольно древнее решение применяется в ситуациях, когда люди продолжают что-то делать, не обращая внимания на уговоры и ограничения. Другой пример – интересные юбки-крылья на стенах домов, которые до сих пор можно увидеть в Лондоне. Их устанавливали еще в первой половине XIX в. в тех местах, где прохожие любили справлять нужду: подобные устройства направляли струю мочи не на стену, а на брюки и ботинки.
Есть и другие решения на основе оптических иллюзий. Их можно назвать потемкинскими деревнями. Например, в той же Англии на дорогах хитрая разметка. В одних местах водителю кажется, что он подъезжает к лежачему полицейскому. В других, перед перекрестками, частота и длина пунктира разделительной полосы создают иллюзию набора скорости. Водитель инстинктивно ее сбрасывает.
Подобные хитрости урбанисты называют молчаливыми агентами. Они хуже полицейских. С ними нельзя договориться. Они не только эффективны, но и стоят недорого. При правительствах многих стран уже созданы специальные экспертные группы социальных психологов и поведенческих экономистов, которые думают над тем, как использовать молчаливых агентов для решения проблем в борьбе с преступностью и проведении экономической политики.
У методов теории подталкивания есть немало критиков. Однако уверен, что мы стоим на пороге так называемой эры мягкого тоталитаризма, когда применение агентов станет особенно широким. Например, в сфере мониторинга и контроля общественного поведения. Ведь можно говорить, что бежать по эскалатору и ходить по путям опасно – и все равно люди бегут и ходят. А можно – как сделали в Индии – повесить плакаты, реалистично изображающие мимику и ужас человека, попавшего под поезд. Число смертей на рельсах сократилось в 4 раза. Кроме того, теорию подталкивания станут использовать в международной политике, особенно там, где рациональные убеждения не работают, – вместо введения санкций. Трудно сказать, что это будет, но должно быть похоже на историю с метрономом и бездомными.
Автор - профессор прикладных финансов ЕУ СПб, проректор РЭШ по стратегическому развитию