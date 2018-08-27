Как работают молчаливые агенты

Когда я учился в университете и жил в общежитии, у нас под окнами любили собираться бездомные. Иногда они орали песни и играли на гитаре. Когда шум становился невыносимым, мой сосед запускал метроном и ставил рядом с ним пустую кастрюлю. Бездомные хорошо слышали удары маятника по металлу и быстро сворачивали концерт: они просто не попадали в ритм.

Подобный подход – поиск эффективного решения проблемы без прямого принуждения – типичен для так называемой теории подталкивания. Ее популяризовал Ричард Тейлер, получивший в 2017 г. Нобелевскую премию за вклад в поведенческую экономику. Основная идея теории заключается в том, что ненасильственное подталкивание к действию иногда более эффективно, чем принуждение законом или рационально аргументированная рекомендация.