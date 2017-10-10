Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: От редакции: Нобель по поведению

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Нобелевской премией по экономике наградили профессора Чикагского университета Ричарда Талера. Талер и его соратники, работающие на стыке экономики и психологии, показали, что на действия потребителей и агентов рынка помимо рациональных факторов существенно влияют эмоциональные порывы и ошибочные общепринятые представления.

Классические экономисты были уверены в рациональности людей как потребителей и агентов экономики, наделяли их знаниями и умением просчитывать свои ходы. Они объясняли ошибки при выборе экономических решений случайностями, поясняет профессор IE Business School Максим Миронов. Бихевиористы в ходе исследований выяснили, что экономические действия часто вызваны психологическими причинами и другими факторами, которые нельзя объяснить с точки зрения экономической рациональности.