Нобель по поведению
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Нобелевской премией по экономике наградили профессора Чикагского университета Ричарда Талера. Талер и его соратники, работающие на стыке экономики и психологии, показали, что на действия потребителей и агентов рынка помимо рациональных факторов существенно влияют эмоциональные порывы и ошибочные общепринятые представления.
Классические экономисты были уверены в рациональности людей как потребителей и агентов экономики, наделяли их знаниями и умением просчитывать свои ходы. Они объясняли ошибки при выборе экономических решений случайностями, поясняет профессор IE Business School Максим Миронов. Бихевиористы в ходе исследований выяснили, что экономические действия часто вызваны психологическими причинами и другими факторами, которые нельзя объяснить с точки зрения экономической рациональности.
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
- {{gift}}