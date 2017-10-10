Мнения
Платный
Павел Аптекарь
От редакции
Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: От редакции: Нобель по поведению

Нобель по поведению

Премию по экономике получил исследователь психологии экономических агентов

Нобелевской премией по экономике наградили профессора Чикагского университета Ричарда Талера. Талер и его соратники, работающие на стыке экономики и психологии, показали, что на действия потребителей и агентов рынка помимо рациональных факторов существенно влияют эмоциональные порывы и ошибочные общепринятые представления.

Классические экономисты были уверены в рациональности людей как потребителей и агентов экономики, наделяли их знаниями и умением просчитывать свои ходы. Они объясняли ошибки при выборе экономических решений случайностями, поясняет профессор IE Business School Максим Миронов. Бихевиористы в ходе исследований выяснили, что экономические действия часто вызваны психологическими причинами и другими факторами, которые нельзя объяснить с точки зрения экономической рациональности.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на бумажную газету и другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
  • Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
  • Всегда свежий номер в разделе «Газета»
  • Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
  • Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике