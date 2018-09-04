Выбор между Путиным и пенсией

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Данные июля – августа показывают, что рейтинг Владимира Путина снизился до 65–70%. Кто способен вспомнить всю историю этого знаменитого показателя, скажет, что такое бывало (например, перед Крымом), а потом он опять воспрянул.

Общественное мнение весьма инерционно, и опрос не успел отразить возможное влияние на рейтинг выступления Путина по поводу пенсионной реформы, его суровых слов в адрес неких ее разработчиков, его требований заменить одиозные восемь лет удлинения для женщин на пристойные – на этом фоне – пять. Многие догадываются, что этот ход был придуман заранее, чтобы дать возможность его сделать президенту.