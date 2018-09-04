Ковбой Мальборо, кремлевский ремейк

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Троица – это по-нашему. Мир, труд, май. Ленин, партия, комсомол. Три государственных института, которым уже много лет в наибольшей степени доверяют граждане России, – президент, армия, ФСБ. Иногда вдруг подскакивает доверие к РПЦ, если, конечно, ее не путают с ФСБ. Строго в таком составе эти три института – правда, в персонифицированном виде (Путин, Шойгу, Бортников) – отправились в маркетингово-рекламную поездку по повышению рейтинга первого лица в Республику Тыва.

Поспела брусника, появились белые грибы и маслята, остались нетронутыми горные козлы, отчего три института все больше напоминали коллективного Джеральда Даррелла. Кино, предъявленное внутренней российской аудитории в новой программе Владимира Соловьева, названной с последней мандельштамовской прямотой «Москва. Кремль. Путин», можно было бы назвать «Три товарища» (хотя Бортникова почему-то практически не было в кадре, он, видать, секретный). Или «Хороший, плохой, злой», хотя все три персонажа, безусловно, должны были быть не участниками вестерна (или в случае Тувы – истерна), а, скорее, выступать в качестве былинных трех богатырей. Все хорошие, ни одного плохого. Crème de la Kremlin.