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Статья опубликована в № 4645 от 04.09.2018 под заголовком: Сахарный Кремль

Сахарный Кремль

Новая программа о работе и отдыхе Путина сочетает советский пропагандистский стиль с восточным славословием
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Появление новой бытописательно-комплиментарной телепередачи про Владимира Путина может преследовать сразу две цели: повысить пошатнувшийся из-за повышения пенсионного возраста рейтинг президента и одновременно увеличить аудиторию одного из госканалов за счет популярности первого лица.

В минувшее воскресенье телеканал «Россия 1» выпустил в воскресный прайм-тайм, между итоговыми эфирами Владимира Соловьева и Дмитрия Киселева, премьеру новой передачи «Москва. Кремль. Путин», где Соловьев совместно с пресс-секретарем президента Дмитрием Песковым в деталях и комплиментах обсуждали рабочую неделю первого лица (в отсутствие в студии самого первого лица), иллюстрируя ее кадрами паркетной хроники: вот Путин общается с жителями Омска, вот разговаривает с детьми в Сочи, вот собирает грибы в Саянах, вот своими руками правит пенсионную реформу.

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